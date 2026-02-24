Здравният министър възстановява ОС за изграждането на Национална детска болница

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски проведе работна среща с представители на бившия Обществен съвет за изграждане на Националната детска болница.

По време на срещата той представи екипа на политическия кабинет и очерта приоритетите, върху които министерството ще съсредоточи усилията си в краткосрочен план.

„Искам да ви помоля за кредит на доверие. Хоризонтът на служебното правителство е кратък, но вярвам, че заедно можем да поставим релсите за композицията на успеха. Аз и екипът ми сме готови да реализираме необходимите промени, за да конституираме отново Обществения съвет като гарант за прозрачността и качеството на проекта“, заяви Околийски.