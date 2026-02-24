Вторите осем F-16 пристигат у нас със закъснение
Вторите изтребители F-16 България ще получи вероятно със забавяне. Това обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Те трябваше да пристигнат в България през 2027 година, с което да имаме пълна ескадрила. Причината за забавянето е производствени проблеми.
„Тази година от планираните средства ще платим половината, защото имаме забавяне с вторите осем. Вече не сме длъжни да плащаме предварително - плащаме, като ги получим. Може би с година ще е забавянето. „Локхийд Мартин” трябва да произвеждат 4 самолета на месец, а те сега произвеждат около 3”, каза Атанас Запрянов.
Още по темата:
- » Нови зам.-министри и в Отбраната
- » Кой е ген. Атанас Запрянов - служебен министър на отбраната
- » България купува американски ракети за над 200 млн. долара
Коментирай
Най-четено от Отбрана
US военни самолети не са летели от летището в София в последните дни17:00 24.02.2026 | Отбрана
Нови зам.-министри и в Отбраната18:00 24.02.2026 | Отбрана
Последно от Отбрана