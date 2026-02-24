  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +9
Варна: +8 / +8
Сандански: +8 / +9
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +6
Видин: +7 / +7
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +6 / +7
Смолян: +1 / +2
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +6 / +7

Вторите осем F-16 пристигат у нас със закъснение

  • Сподели в:
  • Viber
Вторите осем F-16 пристигат у нас със закъснение

lockheedmartin.com
A A+ A++ A

Вторите изтребители F-16 България ще получи вероятно със забавяне. Това обяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Те трябваше да пристигнат в България през 2027 година, с което да имаме пълна ескадрила. Причината за забавянето е производствени проблеми.

„Тази година от планираните средства ще платим половината, защото имаме забавяне с вторите осем. Вече не сме длъжни да плащаме предварително - плащаме, като ги получим. Може би с година ще е забавянето. „Локхийд Мартин” трябва да произвеждат 4 самолета на месец, а те сега произвеждат около 3”, каза Атанас Запрянов.



#Атанас Запрянов #изтребители f-16 #МО

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Отбрана
Последно от Отбрана

Всички новини от Отбрана »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите