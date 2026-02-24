  • Instagram
Клисурски: Внасяме удължителния бюджет в сряда

Клисурски: Внасяме удължителния бюджет в сряда

Стопкадър/бТВ
„Ще внесем утре в МС втори закон за удължителен бюджет. Следобед ще бъде внесен проектът и в Народното събрание. Ще предложим той да не важи само до 31 март, а до приемане на редовния бюджет за 2026 г. Ако не се приеме втори удължителен закон, след 31 март държавата не може да се разплаща.“

Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Той призова депутатите в парламента да приемат втория удължителен закон за бюджета преди да влязат в предизборната кампания.“

„Важно е да не се спекулира за състоянието на публичните финанси. Към момента то е стабилно бих казал. Нивото на средства във фискалния резерв е на исторически високо ниво около 8 млрд. евро. От тази гледна точка сме стабилни“, добави служебният министър на финансите Георги Клисурски.

