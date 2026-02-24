ЕС е готов на контрамерки заради последните мита на Тръмп

САЩ нарушиха условията на търговското си споразумение с Европейския съюз и единният блок е готов да ответни мерки, ако е необходимо, заяви пред CNBC Бернд Ланге, председател на комисията по международна търговия на Европейския парламент.



"Искахме да имаме наистина стабилност и предвидимост. И за съжаление, правителството, президентът на Съединените щати, наистина наруши това споразумение няколко пъти", посочи Ланге.



След като Върховният съд на САЩ отмени всеобхватните "реципрочни" мита на президента Доналд Тръмп, той отговори с обявяването на нови мита - универсална такса от 10% върху целия внос. Тръмп заяви в събота, че ставката ще бъде повишена на 15%, въпреки че времето за това остава неясно, а таксата от 10% влезе в сила от днес, 24-и февруари.



Европейските представители изразиха загриженост относно последните тарифи, сигнализирайки, че те могат да представлява заплаха за търговското споразумение, което беше подписано със САЩ миналото лято.



В понеделник Европейският парламент обяви, че е спрял работата по ратифицирането на търговското споразумение между САЩ и ЕС, докато търси яснота от Белия дом дали сделката все още е в сила. Това споразумение включваше базова тарифа от 15% за повечето стоки от ЕС, влизащи в САЩ, но включваше и изключения за специфични сектори. Други, като стоманата и алуминия и техните "деривативни" продукти, са изправени пред по-високо мито от 50%.



Бернд Ланге заяви, че ЕС е готов да се придържа към ангажиментите, заложени в търговското споразумение от 2025 г., но САЩ вече са променили позицията си по споразумението "няколко пъти" с промени в тарифите и рискове, включително заплахата на Тръмп през януари да наложи по-високи мита на редица европейски държави, подкрепящи суверенитета на Дания в Гренландия.



"Ние се придържаме към споразумението. Сделката си е сделка, няма съмнение. Но от страна на САЩ имаше нарушение на споразумението само няколко седмици след сключването му, на 400 продукта – така наречените деривати – митата бяха вдигнати от 15 на 50% и това наистина вреди на много малки и средни предприятия в Европа. След това имахме това упражнение за Гренландия, а сега имаме това за мита от над 15%. Така че това е ясно нарушение от страна на Съединените щати и то няколко пъти. И това не е сигурност", каза той пред CNBC.



"Нуждаем се от яснота и това е и моето ясно искане към правителството на Съединените щати – дайте ни сигурност, че през следващите три години няма да имаме други раздразнения от нови тарифи от САЩ и и след това ще се придържаме към сделката", подчерта той.



САЩ изпратиха противоречиви послания относно това дали търговските споразумения, като тези с ЕС и Обединеното кралство, остават валидни при новия тарифен режим. През уикенда търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър сякаш намекна, че търговската политика на президента не се е променила фундаментално и че споразуменията все още са в сила.



Европейските представители обаче искат спешна яснота по въпроса, а френските представители изглежда настояват ЕС да обмисли използването на своя Инструмент за борба с принудата (ACI), като ответна мярка, ако е необходимо.



Инструментът ACI, известен и като търговска "базука", се разглежда като "ядрена опция" за икономически контрамерки, тъй като би могъл да доведе до ограничаване от страна на ЕС на достъпа на американските доставчици до европейския пазар, изключване от участие в публични търгове в блока, както и въвеждане на ограничения за износ и внос на стоки и услуги и потенциални ограничения върху преките чуждестранни инвестиции в региона.



Няколко европейски държави, и по-специално износители като Германия и Италия, като цяло са против използването на търговската "базука" и тя никога не е била използвана преди, отбелязва CNBC.



Ланге заяви, че ЕС остава готов да използва ACI, ако е необходимо, но каза, че не би го нарекъл "базука":



"Не бих го нарекъл базука... Това е нормално законодателство за конкретен случай, ако една държава използва тарифи, търговска политика, инвестиционна политика като инструмент за принуда, тогава ние ще използваме ACI. В момента не виждам да го използваме, но го имаме на масата. Ако е необходимо, ще го използваме".



В понеделник Доналд Тръмп предупреди за налагането на по-високи мита на страните, които искат да "си играят игрички" след решението на Върховния съд. Той заяви, че през следващите няколко месеца ще бъдат въведени допълнителни мита, като към момента е в сила глобалното американско мито от 10 на сто.