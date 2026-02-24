  • Instagram
Русия предупреди за риск от ядрен сблъсък заради таен план на Запада

МИД РФ
Министерството на външните работи на Русия издаде предупреждение от пряк сблъсък между ядрени държави с "потенциално най-тежки последици". Това съобщиха Ройтерс и Би Би Си.

Говорителка на руското министерството се позова на изявлението на руската Служба за външно разузнаване, че Великобритания и Франция се канят да предоставят тайно на Украйна части и технологии за атомно оръжие.

Службата не представи доказателства за твърдението си.

Обвинението, повторено от президента Владимир Путин по време на съвещание с ръководството на Федералната служба за сигурност, бе отхвърлено категорично от Лондон.

