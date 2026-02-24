  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +9
Варна: +8 / +8
Сандански: +8 / +9
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +6
Видин: +7 / +7
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +6 / +7
Смолян: +1 / +2
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +6 / +7

Нови зам.-министри и в Отбраната

  • Сподели в:
  • Viber
Нови зам.-министри и в Отбраната
A A+ A++ A

Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната, съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов при откриването на годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е "Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат".

Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането. Йордан Божилов не е нов човек за Министерството на отбраната. Той е бил началник на политическия кабинет на министъра на отбраната, директор на дирекция и заместник-министър на отбраната в предни кабинети, каза Запрянов.

Златин Кръстев ще бъде заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната. Златин Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, каза още Запрянов.

Очаквам те да се включат на висока скорост в задачите, които ни предстоят, заяви военният министър.

#МО

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Отбрана
Последно от Отбрана

Всички новини от Отбрана »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите