Камчия потече черна, изплува мъртва риба и шокира хората. Спешно са взети водни проби от реката след сигнал за замърсяване от депото за отпадъци на Шумен, съобщиха от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

По сигнал за изтичане на инфилтрат от депото към реката е извършена спешна съвместна проверка от представители на Басейнова дирекция "Черноморски район" и РИОСВ – Шумен, с участието на служители от Регионалната лаборатория – Шумен към ИАОС, на които е възложено пробонабирането, пише "Морето".

При оглед на дере при мост по стария път към село Хан Крум е установено, че водите, преминаващи под пътя, са оцветени в черно. В дерето се зауства дъждоприемна канавка на охранителната дига на клетка №3 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на Шумен, а самото дере се влива в реката.

Експертите са взели три еднократни проби от повърхностни води – от дерето и от реката преди и след вливането му.

Предстои лабораторно изследване по редица показатели, сред които pH, електропроводимост, разтворен кислород, калциево-карбонатна твърдост, неразтворени вещества, биологична и химична потребност от кислород, различни форми на азот, общ фосфор и ортофосфати, както и наличие на метали и замърсители като желязо, манган, кадмий, живак, олово, никел, арсен, алуминий, хром, мед, цинк и нефтопродукти.

Резултатите ще бъдат анализирани съобразно нормативните изисквания за характеризиране на повърхностните води и за приоритетни вещества и замърсители. Протоколите от изпитванията ще бъдат предоставени на компетентния орган – Басейнова дирекция "Черноморски район" във Варна.



