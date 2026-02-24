US военни самолети не са летели от летището в София в последните дни

Американски военни самолети не са летели от летището в София в последните дни. Това каза адмирал Емил Ефтимов на годишната конференция на началника на отбраната. Той допълни, че са взети всички мерки за сигурност:

"Не летяха американските самолети. За да дойдат тук, да ги приемем, значи е направен анализ на риска. Предприети са мерките. Мишена евентуално ще бъдат американските самолети. Всички мерки са взети. Нека още веднъж да апелирам към спокойствие. Не за първи път приемаме учебните самолети на съюзници. Лятото бяха 16 самолета Ф-16 на Безмер. Това разгръщане не може да се осъществи на военно летище. Някои от летищата са в реконструкция. Затова се наложи да бъдат основно на Враждебна, но тъй като са повече самолетите, използваме и от другата страна стоянката, но домакин е авиобаза "Враждебна".

Според министъра на отбраната Атанас Запрянов нарастването на бюджета за отбрана до 3,5 процента от БПВ трябва да бъде решено от редовен кабинет. При временен бюджет има риск за плащанията по проектите за самолетите Ф16 и и бойните машини "Страйкър":

"Засега по удължителя бюджет няма как да плащаме. Ние харчим 1/12 част от миналата година по месеци. Надявам се, че ще има бюджет и ще има редовен кабинет. Като план "Б" ще имаме сериозни проблеми в заплащането и на "Страйкър"-ите, и на самолетите в рамките на удължители бюджет".

Запрянов съобщи, че министерството на отбраната ще иска при обсъждането на втория удължителен закон за бюджета Народното събрание да разреши на правителството да сключи т. нар заемно споразумение за 90-те проекта по Европейската програма SAFE.