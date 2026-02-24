Опит за държавен преврат в Сърбия? Двама планирали нападение над Вучич и семейството му

Полицията в град Кралево (Централна Сърбия) арестува Д.Р. (51 г) и М.Р. (43 г), и двамата от Кралево, поради наличието на основания за подозрение, че в съизвършителство са "подготвили деяние срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия", във връзка с престъплението "посегателство срещу конституционния ред", съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

Двамата задържани са заподозрени, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. са организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи чрез организиране на придобиване на оръжие и нападение срещу живота и тялото на президента на Република Сърбия, съпругата му и децата му, по начин, който ги лишава от живота им, се казва в съобщението.

Двамата са заподозрени и в нападение срещу служители на МВР на Република Сърбия, по начин, който причинява телесни повреди, съобщават още от сръбското вътрешно ведомство.

Заподозрените са задържани до 48 часа.