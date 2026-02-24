  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +8 / +9
Пловдив: +8 / +9
Варна: +8 / +8
Сандански: +8 / +9
Русе: +4 / +5
Добрич: +5 / +6
Видин: +7 / +7
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +6 / +7
Смолян: +1 / +2
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +6 / +7

Опит за държавен преврат в Сърбия? Двама планирали нападение над Вучич и семейството му

  • Сподели в:
  • Viber
Опит за държавен преврат в Сърбия? Двама планирали нападение над Вучич и семейството му

стоп кадър/Еuronews
A A+ A++ A

Полицията в град Кралево (Централна Сърбия) арестува Д.Р. (51 г) и М.Р. (43 г), и двамата от Кралево, поради наличието на основания за подозрение, че в съизвършителство са "подготвили деяние срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия", във връзка с престъплението "посегателство срещу конституционния ред", съобщиха от сръбското министерство на вътрешните работи, предават местните медии.

Двамата задържани са заподозрени, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. са организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи чрез организиране на придобиване на оръжие и нападение срещу живота и тялото на президента на Република Сърбия, съпругата му и децата му, по начин, който ги лишава от живота им, се казва в съобщението.

Двамата са заподозрени и в нападение срещу служители на МВР на Република Сърбия, по начин, който причинява телесни повреди, съобщават още от сръбското вътрешно ведомство.

Заподозрените са задържани до 48 часа.

#Александър Вучич #Сърбия

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите