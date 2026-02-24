  • Instagram
Александър Трайков е новият зам.-министър на културата

МК
Андрей Гюров назначи Александър Трайков за заместник-министър на културата.

Трайков е роден през 1977 г. в гр. София. Завършва специалност "История" и магистърска програма "Кризи, конфликти и дипломация в световната политика ХVI–ХХI в." в Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и магистърска програма "Идентификация, автентификация и експертиза на културни ценности и художествени произведения".

В периода 2006-2007 г. работи като експерт в Парламентарната комисия по външна политика в Народно събрание.

От 2008 г. работи в Министерството на културата последователно като експерт и главен експерт в Дирекция "Музеи, галерии и изобразително изкуство".

От 2009 г. до 2017 г. заема длъжността регионален инспектор в "Регионален инспекторат за опазване на културното наследство", Югозападен район на планиране с център - София към Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство".

От 2017 г. и досега заема длъжността главен директор на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство", като контролира работата на Централното управление и на шестте регионални инспектората.

Притежава висока експертност в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство; международна дейност, свързана с връщане на незаконно изнесени културни ценности; опазване на културното наследство в сътрудничество с ГДБОП-МВР и ГДНП-МВР и прокуратура; музейна и галерийна дейност и опазване на движимите културни ценности; провеждане на теренни археологически проучвания; териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности и др.

