Тръмп цели мир между Украйна и Русия до 4 юли

Администрацията на Доналд Тръмп се стреми да постигне мирно споразумение между Русия и Украйна до 4 юли, съвпадайки с отбелязването на Деня на независимостта на Съединените щати, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници от НАТО. Детайли за източниците не бяха разкрити, а европейски и натовски официални лица изразиха скептицизъм относно реалистичността на такъв краен срок.

Официални лица, запознати с въпроса, посочват, че САЩ натискат за споразумение преди 250-ата годишнина от американската независимост, но има малко индикации, че руският президент Владимир Путин е готов да направи компромис по ключовите си искания. Някои американски представители признават, че Москва не показва готовност да се откаже от максималистичните си позиции, особено по отношение на контрола над Донбас и атомната електроцентрала в Запорожие.

Тръмп, който се върна на президентския пост през януари 2025 г., обеща бързо да сложи край на пълномащабната война на Русия в Украйна, но над година дипломатически усилия се оказаха затруднени поради твърдата позиция на Москва. По-рано украинският президент Володимир Зеленски посочи, че САЩ са предложили постигане на споразумение до началото на лятото, тъй като по-късно вниманието на САЩ ще се насочи към конгресните избори.

Съобщава се, че преговорите са обсъждали възможността за формализиране на споразумение още през март, като изборите в Украйна са планирани за май, въпреки че остават значителни препятствия. Източници от НАТО подчертават, че предложената времева рамка може да е твърде амбициозна предвид настоящите политически и военни реалности.