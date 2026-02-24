Медведев отправи нови ядрени заплахи срещу Украйна и Европа

Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, отбеляза четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна с нови ядрени заплахи към Украйна и части от Европа. Изявленията му последваха разпространени от руски държавни медии твърдения, че Великобритания и Франция подготвяли доставка на ядрени способности за Киев, маскирани като собствено ядрено развитие на Украйна.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира тези твърдения като „потенциално изключително опасни“ и уточни, че те ще бъдат „вземани под внимание по време на преговорите“. Медведев изостри реториката, заявявайки, че Русия ще бъде принудена да използва „всякакво оръжие, включително нестратегически ядрени оръжия, срещу цели в Украйна“ при подобни обстоятелства. Той добави, че при необходимост Русия ще насочи удари и към страните, които доставят предполагаемата ядрена технология, третирайки ги като участници в ядрена конфронтация с Москва.

Заплахите последваха непотвърдени твърдения на руската Служба за външно разузнаване (СВР), че Париж и Лондон работят за предоставяне на ядрено оръжие на Украйна, за да осигурят по-благоприятни условия в дипломатическите преговори. Медведев определи такава доставка като „радикална промяна“ в ситуацията и нарушение на Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Руски медийни съобщения конкретно намекнаха, че Франция може да обмисля използването на бойната глава TN75 от балистичната ракета с подводно базиране M51.1, въпреки че не беше предоставено никакво доказателство в подкрепа на тези твърдения. Изявленията на Медведев бяха публикувани в неговия канал в Telegram, следвайки дългогодишния му модел на провокативни изявления и ядрени заплахи, особено на символични дати, свързани с конфликта в Украйна.

Украйна последователно отрича планове за придобиване на ядрено оръжие, припомняйки, че е предала съветските ядрени арсенали съгласно Будапещенския меморандум от 1994 г. Френското правителство също отхвърли руските твърдения в социалните мрежи, посочвайки, че фокусът върху ядрените заплахи цели да отклони вниманието от продължаващата война, която вече е в петата си година след първоначално наречената от Москва „тридневна специална операция“.

Тези изявления са част от по-широк модел на руската дезинформация и заплашване, включващ многократни, необосновани заплахи с ядрени удари срещу Украйна и нейните западни съюзници. Международната общност, включително Киев, продължава да отхвърля тези твърдения и поддържа, че всяко предоставяне на ядрено оръжие на Украйна е напълно безпочвено.