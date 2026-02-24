  • Instagram
Прокуратурата обжалва промяната на присъдите за убийството на Евгения

Софийската апелативна прокуратура внесе протест срещу присъдата на Софийския апелативен съд по дело за умишлено причиняване на смърт, в съучастие и по особено мъчителен начин за жертвата - престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 9, вр. чл. 115, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 4 от НК.

С акт на нов съдебен състав на Софийския апелативен съд присъдата на подсъдимия О.В. – съпруг на убитата Е.В., е изменена от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. Другият подсъдим по делото - П.В., баща на О.В., е оправдан.

До изменението на присъдите спрямо двамата подсъдими се стигна след като с решение на Върховния касационен съд от 28.11.2025 г. бе отменено предходното решение на Софийския апелативен съд, с което О.В. и П.В. са били признати за виновни и осъдени на доживотен затвор, като делото беше върнато за ново разглеждане.

Държавното обвинение счита, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, тъй като изводът, касаещ невиновността на подсъдимия П.В. не почива на обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото.

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото, като постанови правилната присъда и да определи справедливи наказания.

Аргументи в тази насока ще бъдат изложени от Софийската апелативна прокуратура след изготвяне на мотиви към присъдата, които към настоящия момент не са представени от съда.

#Евгения

