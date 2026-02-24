Лидерът на КНСБ: Регулаторите не направиха нищо срещу спекулата

Еврото е само поводът някой да започне да спекулира, а спекулата стана факт и вече няма кой да я върне обратно. Регулаторите не направиха нищо реално да покажат, че има държава. Или на практика държавата не може да покаже, че има държава, а хората точно това очакват от нея, заяви председателят на КНСБ Пламен Димитров пред БНР по повод повишаването на цените.

Той посочи, че 59 евро е стойността на малката потребителска кошница у нас, а 53 евро е в Хърватия, в Румъния е 48 евро, в Нидерландия – 68 евро и допълни, че "има картелни образувания, които КЗК най-накрая трябва да освети".

Цените на услугите са космически

По думите му цените на услугите са станали космически – фризьорските услуги, паркингите са по две. В сферата на услугите процесът е изпуснат – там е най-големият провал, в сферата на хранителните стоки донякъде има някакъв контрол, изтъкна синдикалистът.

Кумулативният ръст на реалната работна заплата за страната е 22,5% за 5 години – толкова реално са нараснали доходите, цитира данни Димитров и напомни, че преди 5 години минималната работна заплата е била 610 лева, а сега е 620 евро.

Председателят на КНСБ добави, че общественият сектор изостава драматично с 5% назад спрямо частния – с 18,5% ръст спрямо 23,5%, а се твърди обратното.

"И да се обяснява как трябва да забавим ръста на заплатите в обществения сектор, защото много пари се харчели и не можем да вържем бюджета, дефицита, това е невярно", смята той.

Ако бюджетът се удължи само с още три месеца, а не до приемането на редовния бюджет, на 1 юли, дори да има правителство, ако няма приет бюджет, държавата ще е в shut down, коментира Димитров. Удължаването е технически възможно до края на годината, но политически е невъзможно, "защото и към настоящия момент има маса проблеми", коментира още синдикалистът.