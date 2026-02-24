Инспекцията по труда отчита ръст на работа без договор

Близо половината проверки на Инспекцията по труда през 2025 г. са били насочени срещу недекларирания труд. Защо много хора се съгласяват да работят без трудов договор и какви са рисковете при полагане на недеклариран труд обясни Ваня Джупанова от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Тя посочи, е 44% от всички направени проверки са свързани с ограничаването на недекларирания труд. Всяка година действията на Агенцията са насочени точно в тази посока, допълни тя.

На фона на 2024 година броят на установените случаи на работа без трудов договор е 3688. През 2024 е бил 3601.

Експертът беше категоричен, че трудовият договор защитава правата на служителя. При устни договорки Агенцията не може да съдейства, допълни Джупанова.

Инспекцията по труда: Ръст на установените случаи на работа без трудов договор

Когато се работи без трудов договор ще усетим последствията след това, тъй като това има отношение към пенсия, безработица, болничен, майчинство, каза тя.

Джупанова посочи още, че ако се предлага работа без договор, служителят може да подаде сигнал към Агенцията.