Сняг и дъжд ще преваляват в Източна България утре

Атмосферното налягане в страната е близко до средното за месеца, като се очаква да се повишава и да достигне стойности над обичайните. През предстоящата нощ облачността над по-голямата част от България ще започне да се разкъсва и намалява.

Значителна облачност ще се задържи предимно над Източна България, където на отделни места ще има превалявания от дъжд. С очакваното понижение на температурите, тези валежи постепенно ще започнат да се примесват със сняг. Времето ще остане ветровито, като в Северна България, западната част на Горнотракийската низина и по долините на реките Струма и Места ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще се движат в интервала между 1 и 6 градуса, а в столицата София ще бъдат около 2 градуса.

В сряда облачността над страната ще бъде променлива. Над източните райони тя ще остане по-често значителна, като на отделни места се очакват слаби превалявания от дъжд. Привечер, с понижението на температурите, валежите там отново ще преминават в сняг. Жителите на Западна България ще се радват на повече слънчеви часове през деня. Умереният северозападен вятър ще продължи да духа. Максималните температури ще достигнат стойности между 7 и 12 градуса, като в София термометрите ще отчитат около 8 градуса.

Времето в планините

Над планинските масиви облачността също ще бъде променлива. На отделни места се очакват слаби превалявания, като над 1700 метра надморска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен, а по най-високите и открити части – временно бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0 градуса, докато на 2000 метра ще се задържи около минус 6 градуса.

Прогноза за Черноморието

Над Черноморието ще преобладава значителна облачност, придружена от слаби превалявания от дъжд. Валежите ще обхванат повече места привечер и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще бъде умерен, ориентиран от север-северозапад, като в следобедните часове за кратко ще отслабне. Максималните температури на въздуха ще достигнат между 8 и 10 градуса. Температурата на морската вода се задържа в интервала от 5 до 7 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 до 3 бала.