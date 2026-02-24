Смолянските села Мугла и Киселчово остават в бедствено положение

Родопските села Мугла и Киселчово остават в бедствено положение. Това каза заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.

По думите ѝ, и днес е в сила бедственото положение, което беше обявено от Община Смолян на 18 февруари заради последиците от снежната буря.

"Пътят към Мугла е проходим, но е необходимо полагане на тръби за отводняване на трасето", посочи Цекова.

В Киселчово все още не е възстановено нормалното електрозахранване, след като снежната буря повали пет електрически стълба.

Жителите на Киселчово имат електричество, осигурено от агрегат, доставен от електроразпределителното дружество.