Смолянските села Мугла и Киселчово остават в бедствено положение
Родопските села Мугла и Киселчово остават в бедствено положение. Това каза заместник-кметът на Смолян Мариана Цекова.
По думите ѝ, и днес е в сила бедственото положение, което беше обявено от Община Смолян на 18 февруари заради последиците от снежната буря.
"Пътят към Мугла е проходим, но е необходимо полагане на тръби за отводняване на трасето", посочи Цекова.
В Киселчово все още не е възстановено нормалното електрозахранване, след като снежната буря повали пет електрически стълба.
Жителите на Киселчово имат електричество, осигурено от агрегат, доставен от електроразпределителното дружество.
