Водещо приложение за чат добавя функция за автоматично изпращане на съобщения

Популярното приложение за комуникация на Meta – WhatsApp, скоро може да получи нова полезна функционалност, която ще позволи на потребителите да насрочват изпращането на съобщения. Информацията идва от WABetaInfo, след като бе разгледана последната вътрешна бета версия на приложението.

Новата функция, която се очаква да носи името Scheduled Messages, ще позволява на потребителите да създават съобщения и да задават точна дата и час, на които те да бъдат автоматично изпратени. Това ще работи както в индивидуални чатове, така и в групови разговори, в които участвате.

Насрочените съобщения ще бъдат достъпни в специално отделение, наречено също Scheduled Messages, което ще се намира в информационната секция на всеки чат. Потребителите ще имат възможност да преглеждат всички планирани съобщения и при необходимост да ги отменят преди да бъдат изпратени. В момента функцията е все още в процес на разработка и Meta не е обявила ориентировъчна дата за нейното официално пускане към всички потребители. Очакванията обаче са, че тя ще улесни организацията на личните и служебните комуникации, като предостави удобен инструмент за планиране на съобщенията в аванс.