Старата сграда на НС ще бъде осветена в цветовете на украинското и българското знаме

Историческата сграда на българския парламент ще бъде осветена в 19:00 часа с цветовете на българския и украинския флаг. Поводът е четвъртата годишнина от началото на пълномащабната военна агресия на Русия срещу Украйна, съобщават от пресцентъра на НС.

С този акт законодателната институция изразява своята съпричастност и подкрепа за Украйна и нейния народ, който отстоява своята независимост и суверенитет.

#Украйна

