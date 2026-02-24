Сметките за ток са завишени заради липса на пари, твърди експерт

Домакинствата с надписани сметки за ток за декември и януари ще бъдат компенсирани. Част от жалбите, подадени в КЕВР, са основателни.Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков и други експерти става дума за софтуерен глич.

"Хората са се опитвали по мек начин да кажат, че нещата са счупени. Проблемът е малко по-сложен. В България дружеството, което осигурява измерването и дружеството, което контролира дали измерването е едно и също, е електроразпределителното дружество. Имаме конфликт на интереси. В редки случаи, когато на ЕРП-то не му достига финансов актив, оперативен за съответния месец, случвало се е в миналото да надписва сметките, и на следващия месец да върне това, което е надписало и да получи нещо като безлихвен заем за един месец", коментира енергийният експерт Виктор Минчев в "България сутрин".

По думите му си позволяват служебно да начислят някакви стойности на електромера.

"Единственото, което вероятно ще се случи, е, че може да имат проблеми с декларирането и одобряването на инвестиционни проекти от КЕВР и това вероятно да е санкцията", прогнозира Минчев.

Той призова хората да не се притесняват, защото ще им върнат парите, но ще е с един месец закъснение.

"Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят. Не става дума за софтуерна грешка. Единственото нещо, което е решение за този проблем, е да се въведат смартметри и да се премахне цялата тези система със СТП-та, изравнявания с инкасатори и всякакви такива неща", каза експертът пред Bulgaria ON AIR.

Той е на мнение, че трябва да се смени законовата рамка, да се натисне пазарът и да работи по начин, по който трябва.

"Хората трябва да натиснат нашите депутати. Това минава и през законодателна промяна - ЕРП-то да не контролира само себе си, да станат задължителни смартметрите, всеки да може да проверява измерванията", отбеляза Минчев.