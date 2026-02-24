  • Instagram
Хасан Адемов: Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“

Хасан Адемов: Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“
Искаме да предотвратим практиката „Глас срещу хляб“. Това заяви служебният министър на труда и социалната политика на пресконференция след среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане, на която присъстваха и регионалните директори от страната.

Разговорът се състоя в Министерството на труда и социалната политика.

Инструментите на социалната политика по никакъв начин не трябва да влязат в действие при провеждането на предсрочните парламентарни избори, каза Адемов. Той допълни, че ангажиментът на служебното правителство е да осигури честни и прозрачни избори.

