Над 12 500 тона фалшиво сирене са ни продали през миналата година

Над 12 500 тона фалшиво сирене са продали магазините през миналата година у нас, показват данните на Министерството на земеделието и храните. Спрямо предходните години се наблюдава макар и слабо намаление на произведеното сирене с растителни мазнини. За сравнение през 2024 г. сме изяли близо 13 000 тона, през 2023 г. – 12 900 тона, а пикът е през 2023 г., когато мандрите са произвели близо 13590 тона имитиращ продукт, предаде pariteni.bg.

Не само производството на фалшиво сирене намалява спад има и при истинското краве сирене. През 2022 и 2023 години от преработвателните предприятия са излезли над 75 хиляди тона сирене от краве мляко, докато през тази – близо 72 хил. тона. Все пак количеството е малко по-голямо от това, произведено през 2024 г. – едва 71 000 тона. Най-драстичен спад има при сирената от други млека като овче, биволско и козе. От 10620 тона произведени през 2023 г. те са паднали на 7700 тона през миналата година.

Все по-малко е и прясното мляко, използвано в преработвателните предприятия у нас. От над 708 млн. литра през 2023 г. то намалява до 686 млн. литра през миналата.



Още през 2019 г. у нас бяха въведени регулациите за имитиращи продукти (продукти, съдържащи растителни мазнини вместо млечни, или други заместители) с промени в Закона за храните и Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти.

Ето основните изисквания:

1. Маркировка и етикетиране (Имитиращ продукт)

Задължителен надпис: Върху етикета на продуктите задължително трябва да присъства надписът "Имитиращ продукт".

Яснота: Наименованието на имитиращия продукт не трябва да подвежда потребителя, че става въпрос за натурален млечен продукт (напр. не може да се нарича просто "сирене", а "имитиращ продукт със сирене").

Забрана за смесване: Забранено е смесването на млечни продукти с имитиращи в една опаковка.

2. Продажба в търговски обекти

Отделни щандове: Имитиращите продукти трябва да се предлагат на отделни щандове или на обособени места, ясно обозначени с надпис "Имитиращи продукти".

Само индивидуални опаковки: Забранено е продажбата на имитиращи продукти насипно (напр. нарязано "сирене" от калъп на витрина). Те трябва да бъдат опаковани предварително от производителя.

От края на 2024 г. се въведоха и изисквания заведенията за обществено хранене да информират в менюто, когато в ястията се използват имитиращи млечни продукти (напр. "шопска салата с имитиращ млечен продукт" вместо сирене). Ако не е изрично написано, клиентите имат право да попитат и ресторантът е длъжен да информира дали продуктът е истински или имитиращ.