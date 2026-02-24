Заемът за армията изолира родната отбранителна индустрия

България ще продължи да задлъжнява заради модернизацията на армията по инструмента SAFE на Европейската комисия, като огромните поръчки напълно ще заобиколят родната индустрия. Това стана ясно по време на годишната конференция на началника на отбраната в София, където президентът Илияна Йотова потвърди, че държавата ще тегли заем за военна техника директно от чужди производители.

Пропуснати ползи за българската икономика

Вместо средствата за отбрана да стимулират икономиката на страната, капиталите ще изтекат към външни компании. Държавният глава призна открито, че България е пропуснала възможността да защити националния си бизнес интерес при договарянето на мащабните проекти.

"Имам своите забележки – смятах, че отбранителната ни индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се вземат проекти от регистъра на Европейската агенция за отбрана", заяви Илияна Йотова, цитирана от БТА. Тя допълни констатацията си с уточнението, че въпросът вече е решен и институциите просто трябва да намерят начин за реализирането му.

Скрити разходи и критично състояние на войската

Анализът за състоянието на въоръжените сили през 2025 година очертава изключително тревожна картина. Президентът определи доклада като задълбочен и силно критичен обзор, който показва без филтър най-неотложните проблеми пред националната отбрана.

Тежкото състояние на армията на практика служи като основен аргумент за спешното усвояване на новия външен дълг. Успоредно с покупката на самата техника, държавният бюджет ще трябва да понесе и допълнителни сериозни разходи за бази и логистика.

"Започнали са процеси с модернизацията на армията, трябва да има и изградена инфраструктура към техниката", посочи още Йотова, което ясно индикира предстоящи финансови тежести извън вече планирания основен заем.

В опит да смекчи острата тоналност на форума, държавният глава използва трибуната, за да благодари на военнослужещите за участието им в международни мисии и за критичната им роля при овладяването на пожари и наводнения в страната.