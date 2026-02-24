  • Instagram
Колко струват храните през февруари

Потребителската кошница намалява с 1 евро за седмица, но расте с 5 евро за година. Поскъпват плодовете и зеленчуците, а основните хранителни стоки поевтиняват, това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Какви са цените на магазините в момента проследяваме с Димитър Туджаров-Шкумбата в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Свински врат без кост през януари е бил на редовна цена 8,18 евро, в момента е на същата. Но в някои региони на България свинското е по-евтино, за сметка на това там телешкото и пилешкото са на двойни цени, казва Шкумбата.

Картофите също запазват стойността си. Бананите струват 1.84 евро, а мандарините 1.78, както през януари. Царската туршия през януари е била 5,11 евро, в момента обаче на редовна цена е 6.64 евро. 10 броя яйца, М размер, са 3,37 евро - през януари също са били толкова. През декември сиренето поскъпна, но януари беше 4,89 евро, в момента също е толкова.

От ноември до декември имаше скок на цените, февруарските, на базата на януарските, не са се променили, обясни Шкумбата.

