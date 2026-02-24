Ергените пред избори с необратими последици

В новите епизоди на "Ергенът" тази седмица зрителите ще станат свидетели на все по-смели действия, които ще извадят на показ истинските намерения на тримата най-желани мъже в България и техните избранички.

Какво ще видим тази седмица в "Ергенът"

Новата участничка Гориция влиза в динамиката на романтичния формат с ясни очаквания, но още по-неясни сигнали от страна на тримата "ергени". Първоначалните ѝ впечатления от Кристиян предстои да претърпят рязка трансформация, а симпатиите ѝ към Марин ще породят любопитни дискусии сред останалите дами.

Зрителите ще станат свидетели и на втория "сблъсък" между "ергените", в който този път те ще трябва да блеснат не с мускули, а... със знания. Кристиян, Стоян и Марин ще се впуснат в интелектуално състезание за женското внимание и интерес, а залогът отново ще са най-лъскавите срещи за победителя през следващите дни и правото да избира преди всички. Именно "най-умният ерген" ще реши и в чии дамски ръце да отидат тази седмица златния и сребърния ключ за двете специални стаи в имението.

Победителят ще получи и възможността да се наслади на романтично преживяване в луксозна вила с басейн заедно със своята най-специална избраничка. Двамата ще се насладят на една повече от интимна тантра процедура, която обещава да възпламени искрата помежду им, а за финал ги очаква вечеря от приказките.

Предстои и поредната групова среща... този път по бански. Кристиян, Стоян и Марин ще трябва да направят ключов избор, всеки посочвайки по три дами, с които желае да се опознае задълбочено в по-неформална обстановка. Преди момичетата да се отправят към груповата среща обаче, Наум ще предизвика тримата "ергени" с тайно съревнование по флирт. Крис, Стоян и Марин ще разполагат с 30 минути, за да демонстрират увереност, харизма и стратегическо мислене без знанието на техните избранички, а всяко докосване, комплимент, танц или… целувка ще им носят определен брой точки.

Кой ще бъде обявен за "Кралят на флирта" и ще има ли разочаровани момичета, почувствали се използвани като средство за трупане на точки, след като истината за тайното състезание излезе наяве? Зрителите предстои да станат свидетели и на първата официална Церемония на розата, в която до последно никой няма да знае с колко рози ще разполагат ергените и съответно колко момичета ще напуснат в същата вечер.