С детски обувки на тротоара и билборд до руското посолство ДСБ отбеляза четири години от началото на руската инвазия в Украйна

От „Демократи за силна България“ (ДСБ) подредиха детски обувки на тротоара пред посолството на Руската федерация в София, като символ на отнетите детски животи по време на войната срещу Украйна, която продължава вече четири години. До тях бяха поставени етикети с възрастта на загиналите деца от Полтава, Киев, Краматорск, Запорожие, Харков, Кривой Рог, Одеса и други украински градове – жертви на ракетни и дронови атаки или артилерийски обстрел. Плакати с надпис „669 невинни деца. Те никога няма да пораснат“ напомняха за мащаба на трагедията.

Паралелно със събитието, на улицата срещу посолството бе поставен билборд с надпис „Русия е терористична държава!“, на който са изписани данни за броя на загиналите и ранените цивилни, както и за убитите и отвлечените деца за четирите години от началото на войната.

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов заяви пред медиите, че годишнината от началото на пълномащабната инвазия е изключително тъжен ден. „Стотици украински деца са убити, хиляди са отвлечени на територията на Русия. Тази агресия е ужасна – в самия център на Европа. Днес сме тук, за да изразим солидарността си с украинския народ“, посочи той. Атанасов изрази надежда, че с общоевропейски усилия войната ще бъде прекратена и Украйна ще стане пълноправен член на Европейския съюз.

#Русия

