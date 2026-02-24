Затварят Дунав мост

Трафикът по Дунав мост при Русе ще бъде преустановен двупосочно днес, 24 февруари, за около половин час във времевия интервал между 13:00 и 14:00 часа. Причината е спешен авариен ремонт и запълване на дълбоки дупки в неремонтирания все още шести участък от българската страна на съоръжението, по информация на Областната администрация в крайдунавския град.

През този период няма да могат да преминават нито леки, нито тежкотоварни автомобили. Ограничението се налага, за да могат екипите да обезопасят трасето от около 300 метра.

Скорост под 10 километра в час

Към момента състоянието на настилката в този конкретен участък е изключително тежко, което принуждава шофьорите да намаляват скоростта до под 10 километра в час. Институциите уверяват, че ремонтните дейности ще приключат във възможно най-кратък срок, за да се намали дискомфортът за чакащите пътуващи.

От администрацията предупреждават, че подобни краткотрайни спирания на движението са напълно възможни и през следващите няколко дни, докато участъкът бъде напълно изкърпен.

Снегът отвори старите проблеми

Подобен авариен ремонт на същото трасе се проведе само преди няколко седмици. Според официалната информация, новите кратери са се отворили отново заради конструктивните проблеми на старите бетонни панели и обилния снеговалеж през изминалия период.

Основният ремонт на Дунав мост, който започна през лятото на 2024 година, продължава по график в други предварително затворени участъци на международното съоръжение.