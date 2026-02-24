  • Instagram
Изпревари Баба Марта: Първият щъркел пристигна в село Рупите

Изпревари Баба Марта: Първият щъркел пристигна в село Рупите
Първият щъркел за тази година пристигна в петричкото село Рупите. Това съобщи кметът на населеното място Димитър Господинов, предаде кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

Рупите е селото с най-много щъркелови гнезда в общината. В селото има над 150 щъркели, които всяка година се връщат, за да гнездят и отгледат малките си. Ако пристигнат нови семейства, те си изграждат гнезда на нови места.

Кметът допълни, че на стълбовете са поставени специални кошове, които изолират гнездата от електропроводите и осигуряват безопасността на птиците. В миналото щъркелите са изграждали гнездата си директно върху стълбовете с ток, което е водело до инциденти и запалени гнезда. Новите конструкции са по-високи, по-удобни и значително по-безопасни, уточни Господинов.

Според него тази година първият щъркел е подранил. Обикновено жителите на Рупите посрещат предвестниците на пролетта в началото на март. Димитър Господинов предполага, че същият щъркел е пристигнал първи в същото гнездо и през миналата година.

"Той е най-силният и опитният. Приемаме го за талисман на селото", допълни кметът. Местни жители вече са забелязали и първите лястовици. "Това е сигурен знак за идването на пролетта и Баба Марта. Пожелавам с този щъркел да дойде и берекетът в Рупите – здраве, късмет и успехи за хората“, каза още Димитър Господинов.

