Близо един милион българи оцеляват с минимална пенсия

Близо половината от пенсионерите в България – общо 941 155 души, получават минимални размери на своите пенсии. Данните от статистическия бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ) за 2025 година разкриват критична зависимост на възрастните хора от най-ниските прагове на осигурителната система. Особено притеснителен е фактът, че близо половин милион от тях имат необходимите стаж и възраст, но въпреки това не надвишават минималните нива.

Социалният феномен на инвалидните пенсии

През изминалата година е регистрирана историческа тенденция – броят на новите инвалидни пенсионери почти напълно се изравни с тези, които се пенсионират по общия ред. През 2025 година са отпуснати 50 387 инвалидни пенсии срещу 50 572 за стаж и възраст. Това означава, че всеки трети пенсионер в страната получава средства поради намалена работоспособност, а общият разход за тази категория надхвърля 4,5 милиарда лева.

Средният размер на инвалидната пенсия обаче остава значително по-нисък от средния за страната – 709,87 лева. Най-голямата група пенсионери с ТЕЛК са с призната неработоспособност между 50 и 71%.

Регионално неравенство и "Евро" бариера

Средната пенсия в България е достигнала 976,90 лева, като се наблюдава сериозна разлика между половете. Мъжете получават средно 1084,60 лева, докато жените остават с 903,31 лева.

Данните на НОИ показват, че само в 7 области на страната средната пенсия е преминала психологическата граница от 1000 лева (около 500 евро). Това са София-град (с най-високи нива от 1193,25 лева), Бургас, Варна, Кюстендил, Перник, Стара Загора и София-област. В останалата част от България доходите на възрастните хора остават далеч под тези нива.

Пенсиониране на всяка цена

Все повече българи избират да напуснат пазара на труда преждевременно, дори с риск от пожизнено орязване на доходите. Над 8700 души са се възползвали от правото на ранно пенсиониране до една година преди навършване на възрастта, приемайки намаление на сумата с 0,4% за всеки месец. В същото време над 13 000 души са навършили 67 години, без да успеят да натрупат необходимия стаж за пълна пенсия.

Привилегированото положение на бившите служители на МВР и Министерството на отбраната се запазва, като техните пенсии са средно 1757,92 лева – почти двойно над средните за страната.