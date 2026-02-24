Зеленски отбеляза четвъртата годишнина на войната, показа бункера си и почете защитниците на Украйна

Володимир Зеленски отбеляза четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна с видеообръщение, в което припомни първите дни на войната, почете жертвите на руската агресия и подчерта устойчивостта на украинските въоръжени сили и граждани. Президентът даде рядка възможност да се види вътрешността на бункера му на улица Банкова, откъдето е координирал първоначалните военни действия и е комуникирал със световни лидери за подкрепа и доставка на оръжие.

„Днес се навършват точно четири години от опита на Путин за тридневен щурм на Киев. Този опит говори много за нашето съпротивление, за това как Украйна е издържала и се е борила през цялото това време. Зад тези думи стоят милиони наши хора, огромна смелост, неуморна работа и дългият път, който Украйна е изминала от 24 февруари,“ заяви Зеленски. Той преведе зрителите през коридорите и офисите на бункера, които са били място на ежедневни военни брифинги, оперативни разговори и стратегическо планиране с участие на стотици служители.

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Президентът припомни изключителната смелост на обикновените украинци в първите дни на войната. Граждани и военни се противопоставяха на настъпващите колони, а военните комисии се изпълваха с доброволци. Украинските защитници задържаха градове, села, улици и дворове срещу огромни препятствия. Зеленски също спомена първите жертви в градове като Буча, Ирпин, Бородянка и Мариупол, като отбеляза нападенията срещу жилищни сгради, родилни отделения и масови гробове.

„Хората не действат така, освен ако не са заставени от извънредни обстоятелства. Украинците няма да забравят. Нека тези кадри бъдат видени от всички, които нямат съвест, от тези, които все още протягат ръка към руската агресия и продължават да купуват петрол от Путин,“ подчерта той.

Зеленски отбеляза развитието на украинската армия – от ползването на дарена защитна екипировка до притежаването на модерни системи като „Пейтриът“, „Ирис“, НАСАМС, изтребители F-16 и местно производство на далекобойни оръжия. Страната произвежда над три милиона FPV дрона годишно, сваля стотици дронове Shahed всяка нощ и е способна на широкомащабни операции като Курск и „Павутина“. Той отдаде почит на падналите защитници и благодари на всеки украинец, допринасящ за независимостта на страната – войници, доброволци, учители, студенти и семейства.

Отбелязвайки текущите предизвикателства, Зеленски посочи, че Украйна преживява „най-тежката зима в историята си“, но пролетта наближава. „Путин не е постигнал целите си. Той не е сломил украинците. Не е спечелил тази война. Запазили сме Украйна и ще направим всичко възможно, за да осигурим мир и справедливост,“ заяви президентът.

По време на събитие в Киев, Зеленски призова американския президент Доналд Тръмп да посети Украйна, като подчерта, че само на място лидерите могат да разберат истинската същност на войната и ролята на агресора. „Само като дойдете в Украйна, видите нашия живот и борба, усетите нашия народ и величината на тази болка, можете да разберете за какво наистина е тази война, кой е отговорен и кой трябва да бъде притиснат,“ каза Зеленски.

Той характеризира Русия като агресор и Путин като архитект на войната и продължаващото й блокиране. „Това не е улична битка; това е нападение на болно държавно управление срещу суверенна страна. Путин е тази война. Той трябва да бъде държан отговорен. Русия трябва да бъде поставена на място, за да се постигне истински мир,“ добави президентът.

В отговор на предишни сравнения между Украйна и Русия с деца в конфликт, Зеленски подчерта: „Ние не сме деца на детска площадка с Путин. Той е убиец.“