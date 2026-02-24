МС реши да няма вицепремиер по честни избори в служебния кабинет
В приетите вчера промени в Устройствения правилник на Министерския съвет вече отсъства позицията на вицепремиер за честни избори.
Това се случва след подадената от Стоил Цицелков оставка, който остави поста вакантен.
В документа, приет от служебното правителство на Андрей Гюров, е записано, че кабинетът има следната структура:
1. министър-председател;
2. заместник министър-председател и министър на правосъдието;
3. заместник министър-председател по европейските средства;
4. министър на финансите;
5. министър на вътрешните работи;
6. министър на външните работи;
7. министър на регионалното развитие и благоустройството;
8. министър на транспорта и съобщенията;
9. министър на труда и социалната политика;
10. министър на отбраната;
11. министър на иновациите и растежа;
12. министър на образованието и науката;
13. министър на здравеопазването;
14. министър на културата;
15. министър на земеделието и храните;
16. министър на околната среда и водите;
17. министър на икономиката и индустрията;
18. министър на енергетиката;
19. министър на електронното управление;
20. министър на туризма;
21. министър на младежта и спорта.
