Нова директива сваля тайната на заплатите

Нова европейска директива ще позволи служителите да искат информация за средното възнаграждение на същите позиции в една фирма, за да сравнят дали заплащането им не е по-ниско. Това няма да води до разкриване на индивидуални заплати, но за пръв път ще позволи сравняване на заплащането за един и същи труд.

При над 5% разлика между заплатите на мъжете и жените в едно предприятие, работодателят ще трябва да го обоснове и ако разминаването не бъде адекватно аргументирано, ще се провеждат преговори със служителите за изглаждането му. Това предвижда европейската директива за прозрачност на заплащането в ЕС, която трябва да бъде въведена в националните законодателства на държавите членки до 7 юни 2026 г. До тази дата остава малко време, но в България все още не е представян дори законопроект. Знае се само, че е сформирана работна група.

Директивата е предназначена най-вече за противодействие на хроничния проблем с по-ниското заплащане на жените спрямо мъжете. "Липсата на прозрачност в заплащането беше определена като една от основните пречки пред премахването на разликата в заплащането на жените и мъжете, която в ЕС остава средно между 12 и 12,7% за 2020 г. Това означава, че на час жените печелят средно с 12% по-малко от мъжете (данни на Евростат от 2023 г.)", пише в обосновката на директивата. На свой ред по-ниските възнаграждения водят и до по-ниски пенсии, като разликата при тях е още по-голяма - 26,1%.

За служителите новите правила означават най-вече три неща:

Работодателите ще са длъжни да информират търсещите работа за началната заплата или диапазона на заплащане на обявените позиции, независимо дали в обявлението за свободна длъжност или преди интервюто.

Работодателите няма да имат право да искат от кандидатите информация за това какво заплащане са получавали до момента.

Служителите ще имат право да искат информация за средните нива на заплащане, разбити по пол, за категориите служители, които полагат равен труд или труд с равна стойност.

Тези новости трябва да влязат в сила от 7 юни 2026 г.

Новите задължения на работодателите ще влязат в сила по-късно. От дружествата с над 250 служители ще се изисква да докладват ежегодно на съответния национален орган относно разликата в заплащането на жените и мъжете в своята организация. За по-малките организации задължението за докладване ще се изпълнява на всеки три години. Организациите с по-малко от 100 служители няма да имат задължение за докладване.

Ако в доклада се установи разлика в заплащането от над 5%, която не може да бъде обоснована от обективни, неутрални по отношение на пола критерии, от дружествата ще се изисква да предприемат действия под формата на съвместна оценка на заплащането, извършвана в сътрудничество с представителите на работниците.