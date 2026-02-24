  • Instagram
Част от центъра на столицата е без парно и топла вода заради аварии

Част от центъра на столицата е без топлоподаване заради аварии, информират от „Топлофикация-София“.

Без парно и топла вода са абонатите на дружеството в района между ул. „Панагюрище“, ул. „Г. С. Раковски“, бул. ”Цар Освободител”, бул. ”Васил Левски” и ул. ”Константин Стоилов”.

Възстановяването на топлоподаването е насрочено за 25 февруари в 19 часа.

Засегнати от аварии са и абонатите на ул. "Якубица" № 9 и 9А, както и ул. "Галичица" № 30А в „Лозенец“. Очакваното възстановяване е утре в 14 часа.

В ж.к. „Гео Милев“ поради аварии без парно и топла вода до 25 февруари по обяд ще са абонатите на „Топлофикация-София“ на ул. "Гео Милев" № 5, 7, 9 и ул. "Христо Максимов" № 6, 10.

