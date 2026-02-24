Четири години след руското нахлуване Украйна продължава да устоява

Четири години след като руските сили навлязоха в Украйна, войната се трансформира от неуспешен опит на Москва за бързо превземане на Киев в продължителен конфликт на изтощение, съсредоточен основно в източната и южната част на страната. Започнал на 24 февруари 2022 г. с координирани сухопътни, въздушни и ракетни удари, конфликтът промени архитектурата на сигурността в Европа и остави дълбоки човешки и икономически последици.

Хронология на ключовите събития

В началото на март 2022 г. руските войски превзеха южния град Херсон, разположен близо до Крим. До края на март украинските сили осуетиха опитите за обкръжаване на столицата, което накара Кремъл да насочи основния си фокус към източна Украйна.

На 2 април 2022 г., след изтеглянето на руските части от Буча, в града бяха открити стотици тела на цивилни. Няколко седмици по-късно, на 21 май, Русия обяви, че е установила контрол над Мариупол след тежки боеве.

През септември 2022 г. украинска контраофанзива принуди руските сили да се изтеглят от големи части на Харкивска област. По-късно същия месец Москва обяви анексирането на Луганска, Донецка, Херсонска и Запорожка област, въпреки че не контролираше изцяло тези територии. През ноември 2022 г. руските войски се оттеглиха от град Херсон.

През 2023 г. темпото на сухопътните операции се забави, като и двете страни все по-често разчитаха на дронове и ракетни удари. През май 2024 г. Русия откри нов фронт в района на Харкив, което доведе до решение на Германия и САЩ да позволят на Киев да използва предоставените оръжия срещу определени цели на руска територия. През август 2024 г. украински сили предприеха изненадващо навлизане в руската Курска област.

В началото на 2025 г. руските сили напреднаха в навечерието на завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. На 16 февруари 2025 г. Украйна съобщи, че е възстановила контрол върху 63 квадратни километра в южната част на страната в рамките на пет дни. По-късно същата година, на 20 ноември, Вашингтон представи мирно предложение, което предвижда допълнителни териториални отстъпки и официално признаване на руските завоевания.

Войната в числа

Точните данни за жертвите остават трудни за потвърждение. Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания руските загуби в периода февруари 2022 г. – декември 2025 г. възлизат на около 1,2 милиона души, включително 325 000 загинали. Украинските загуби за същия период се оценяват на между 500 000 и 600 000 души, от които около 140 000 са загинали.

Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека е регистрирала 14 999 убити цивилни и над 40 600 цивилни жертви, като предупреждава, че реалният брой вероятно е по-висок. ООН съобщава и за 763 загинали деца.

Според Института за изследване на войната Русия в момента контролира 19,4% от територията на Украйна, в сравнение с около 7% преди инвазията. Териториалните промени през последната година са били ограничени, като руските сили са увеличили контролираните площи с по-малко от 1%.

Международната помощ също варира. През изминалата година чуждестранната подкрепа за Украйна е намаляла с 13% спрямо средното ниво за периода 2022–2024 г. Междувременно разселването остава масово: 5,9 милиона украинци са напуснали страната, основно към Европа, а 3,7 милиона са вътрешно разселени.

Европейските лидери отбелязват годишнината в Киев

По повод четвъртата годишнина от инвазията председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща посетиха Киев. Фон дер Лайен заяви, че това е десетото ѝ посещение от началото на войната и подчерта продължаващата финансова и военна подкрепа на Европа, особено през зимните месеци.

Тя посочи, че визитата има за цел да потвърди твърдата подкрепа на ЕС и да подчертае, че мирът трябва да бъде постигнат при условията на Украйна. Коща също заяви, че целта е постигане на справедлив и устойчив мир.

Двамата лидери ще участват в церемония по възпоменание, да посетят енергийно съоръжение, повредено от руски удари, и да се срещнат с президента Володимир Зеленски. Очаква се те да се включат и във видеоконференция със съюзнически държави от т.нар. „Коалиция на желаещите“, включително Великобритания, Франция и Германия.

Отделно европейските институции осветиха сградите си в цветовете на украинското знаме. Фон дер Лайен определи синьото и жълтото като символи на кураж и съпротива и заяви, че ангажиментът на Европа остава непоколебим.

Германия допуска преговори при определени условия

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Берлин по принцип е отворен към разговори с Москва за постигане на трайно уреждане, но изключи нови отстъпки. Той подчерта, че Украйна трябва да води всякакъв диалог и че преговорите ще изискват реална готовност от страна на Русия.

Той отхвърли призиви на някои социалдемократи за нови инициативи за прекратяване на огъня към президента Владимир Путин, като посочи, че съществуващите комуникационни канали са достатъчни, ако Москва реши да ги използва.

Украинските жени в ЕС са изправени пред рискове

Нов доклад на Агенцията на ЕС за основните права посочва високи нива на насилие срещу украински жени, потърсили убежище в Съюза. От 2022 г. 2,5 милиона жени и момичета са получили статут на временна закрила.

Според проучване от 2024 г., обхванало над 1 200 украински жени в Чехия, Германия и Полша, 62% съобщават, че са преживели насилие след бягството си от Украйна. Половината са били обект на сексуален тормоз в ЕС, а близо една четвърт съобщават за онлайн сексуално насилие. Много от тях са получили и потенциално експлоататорски предложения, свързани с настаняване, транспорт или работа.

Агенцията отбелязва, че една от четири жени е преживяла физическо или сексуално насилие още в Украйна, често свързано с конфликта. Повече от половината респонденти съобщават за вербални нападки заради използването на украински език на публични места, а около една трета нямат достъп до услуги за психично здраве. Често подобни инциденти остават недокладвани.

С навлизането на войната в петата ѝ година бойната обстановка остава динамична, дипломатическите перспективи – несигурни, а хуманитарните последици – дълбоки както за Украйна, така и за цяла Европа.