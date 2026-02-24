Високо е нивото на река Камчия, язовир Тича се изпуска контролирано
Нивото на Камчия при устието ѝ продължава да е високо. Разливът, вливащ се в морето, е станал близо 200 метра, който обикновено не надхвърля 30-40 метра.
Към момента няма опасност от обратно връщане на води от река Камчия към рибарското селище.
При евентуално преливане на язовир Тича, шлюзовете ще бъдат затворени до преминаване на приливната вълна.
В резултат на дъждовете язовирите по течението на реките Луда и Голяма Камчия са се напълнили, като част от тях преливат, а други се изпускат планомерно.
Язовир Тича също се изпуска контролирано, което е довело до значително повишаване на нивото на река Голяма Камчия през последното денонощие.
