Високо е нивото на река Камчия, язовир Тича се изпуска контролирано

Нивото на Камчия при устието ѝ продължава да е високо. Разливът, вливащ се в морето, е станал близо 200 метра, който обикновено не надхвърля 30-40 метра.

БГНЕС

Към момента няма опасност от обратно връщане на води от река Камчия към рибарското селище.

При евентуално преливане на язовир Тича, шлюзовете ще бъдат затворени до преминаване на приливната вълна.

БГНЕС

В резултат на дъждовете язовирите по течението на реките Луда и Голяма Камчия са се напълнили, като част от тях преливат, а други се изпускат планомерно.

Язовир Тича също се изпуска контролирано, което е довело до значително повишаване на нивото на река Голяма Камчия през последното денонощие.