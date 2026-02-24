Еврото драстично намали плащанията в брой

И в България кешът неумолимо отстъпва на плащанията по електронен път. Дори в сектори като домашни ремонти, автосервизи, пазари банковите карти вече изместват парите в брой. Това показват данни на националния оператор за картови разплащания БОРИКА. Пред декември, най-натоварения месец от годината, през системите на БОРИКА са преминали 57,2 млн. картови трансакции – с 11% повече спрямо декември 2024 г., с общ обем от 3,4 млрд. евро (14% ръст).

Близо половината от всички плащания с карта през декември са направени в супермаркети и други търговски обекти. Средната стойност на едно плащане е била 21 евро, което означава, че картите все по-масово се ползват не само за едри скъпи покупки, но и за всекидневни стоки като хляб и мляко.

Особено впечатляващи са числата при комуналните услуги - плащането на сметки за ток, вода, парно, газ и др. с карти се е увеличило с 64% като брой трансакции и с цели 113% като обща стойност. Все все по-често плащаме с карта и в лекарските кабинети и болниците. Увеличението е с 30% като стойност.

На предно място по годишен ръст на плащанията с карти (с 24%), са и развлеченията – концерти, заведения, кино и т.н..

Плащанията на физически ПОС терминали в търговските обекти нарастват с 13% по брой и със 17% като обем (1.322 млрд. евро). Те формират 75% от броя и 39% от обема на всички картови операции. Средната стойност на една трансакция е 30.6 евро, което говори, че този канал обслужва основно ежедневното потребление, поясняват от "Борика". На второ място е виртуалният ПОС, тоест онлайн плащанията. Те нарастват с 14% по брой и с 16% по обем (426 млн. евро), като достигат 13% дял. Средната стойност на виртуална трансакция е 56.5 евро - почти двойно по-висока от физически ПОС, което показва, че този канал се използва предимно за по-обмислени и стойностни покупки – електроника, дрехи, подаръци, стоки за дома.

В същото време тегленията на пари от банкомати намаляват - със 7% като брой и с 5% като обем (1.18 млрд. евро). Въпреки свиването делът им остава значителен - 35% от обема на картови трансакции.

БОРИКА обръща внимание на важен феномен през декември, свързан с внасянето на кеш в банкомати. Депозирането на левове в банкомати е скочило с 34% като бройка и с цели 85% като обем - до 471 млн. евро. Така през последния месеца на 2025 г. делът на този тип трансакции е достигал 14% от общия обем, като е изпреварил онлайн плащанията.