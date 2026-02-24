  • Instagram
Очакват повишение на наемите

Наемите на жилища ще продължат да нарастват, прогнозират брокери. Основната причина за това е повишеното търсене на имоти под наем.

След влизането ни в еврозоната, България става по-привлекателна за международни компании, чуждестранни специалисти и работещи дистанционно хора. Тези групи традиционно наемат жилища в София и останалите големи градове, което може да доведе до нарастване на търсенето.

За наемателите това означава, че трябва по-внимателно да следят офертите за жилища под наем, за да намерят най-подходящия за тях имот. За наемодателите еврозоната е възможност да реализират по-добра доходност, но е важно да искат наеми, съобразени с пазара. Най-желаните апартаменти под наем са двустайните и тристайните.

Търсенето при тях е стабилно, което води до нарастване на наемите. При луксозните имоти очакванията са ръстът на наемите да бъде по-голям, особено в София. В малките градове влиянието на влизането ни в еврозоната върху наемите е по-ограничено.

Недвижимите имоти са предпочитано средство за съхранение на стойността на парите. Очакванията са, след като вече сме в еврозоната, повече чуждестранни капитали да бъдат насочени към покупката на имоти с цел отдаване под наем, предава "Труд".

В краткосрочен план това може да доведе до покачване на наемите, но в по-дългосрочен - увеличеното предлагане на жилища под наем има потенциал да балансира пазара.

