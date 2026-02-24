Илияна Йотова поема политическата отговорност за чистката в МВР

Президентът Илияна Йотова е изправена пред ключово политическо решение, след като служебният вътрешен министър поиска спешното отстраняване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Подписването на президентския указ ще легитимира пълното овладяване на силовото ведомство от новата изпълнителна власт точно преди старта на подготовката за предсрочните парламентарни избори.

Очаква се държавният глава да обяви своето решение през следващите дни, като този акт ще определи дали професионалното ръководство на полицията ще запази своята независимост, или ще се превърне в обикновена разменна монета.

Институционалният капан за президента

Публичното искане за уволнение на най-висшата професионална фигура в министерството, направено преди официално съгласуване на институционално ниво, представлява стратегически капан за президентството. Ако Илияна Йотова откаже да подпише указа за освобождаването на Рашков, ръководството на вътрешното ведомство ще разполага с готово оправдание за всеки свой бъдещ провал при организацията на вота.

"Предложих на МС да вземе решение да се предложи на президента Илияна Йотова да освободи от длъжност главния секретар на МВР Мирослав Рашков", заяви Емил Дечев.

Подобно прехвърляне на отговорността разкрива опит на служебния кабинет да измие ръцете си от евентуални проблеми в сектора за сигурност, като насочи общественото недоволство директно към държавния глава.

Цената на един подпис

Одобряването на кадровите рокади от страна на президента крие сериозен риск от задълбочаване на кризата в МВР. Използването на миналогодишни събития като официален мотив за светкавично уволнение показва, че професионалният пост става заложник на политически сметки.

Решението на Илияна Йотова ще покаже ясен знак дали върховната институция ще блокира опита за бърза смяна на върха, или ще позволи ключовата структура за национална сигурност да бъде обезглавена в най-чувствителния момент за държавата.