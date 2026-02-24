  • Instagram
Започва регистрацията на партии и коалиции за изборите на 19 април

Започва регистрацията на партии и коалиции за изборите на 19 април
Централната избирателна комисия (ЦИК) започва от днес, 24 февруари, да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители на 19 април, съобщават от ЦИК.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март.

Към заявлението за регистрация за изборите се представя и списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. До 7 март Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверка на подписките, представени от партиите и коалициите.

Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро. На сайта на ЦИК е публикувана и банковата сметка на комисията в Българската народна банка, на която да постъпват депозитите.

На 19 февруари ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април т. г., съобщиха от комисията. Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания, която ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

