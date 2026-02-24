Студен фронт обхваща страната с дъжд и силен вятър

Във вторник (24 февруари) през страната ще премине студен фронт – ще бъде предимно облачно, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

От северозапад на югоизток на много места ще превали дъжд. На места в северните и планинските райони валежите ще са временно интензивни и повече по количество. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, след обяд ще се усили и ще бъде умерен, в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и долините на Струма и Места – до силен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат 10°-15°, в София – около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. След обяд на отделни места ще има валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие, временно интензивни и повече по количество. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – до умерен, вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 9°-12°. Температурата на морската вода е 4°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

В планините ще бъде облачно. След пладне ще има валежи от дъжд, които над 1400-1600 метра надморска височина ще преминават в сняг. Ще духа силен, по високите части – временно бурен, северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.