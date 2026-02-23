Нейнски: България подготвя изпращането на електрически трансформатори за Украйна

Много интензивно и динамично заседание. Закуската беше посветена на хибридните атаки и дезинформация - знаете, че България има много какво да каже. Това каза служебният външен министър Надежда Нейнски от Брюксел, където ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

По нейните думи България е близо до Западните Балкани, Украйна и Черно море и заради това темата с хибридните атаки е изключително важна – особено в контекста на предстоящите парламентарни и президентски избори. „Опитите за поднасяне на фалшиви новини на първо място разколебават процеса на разширяването, прави се опит за отслабването на помощите към Украйна и дезинформацията цели всяване на страх сред хората“, твърди Нейнски.

Тя сподели, че на срещата се е коментирала възможността за общи действия срещу хибридните атаки и дезинформацията.

Като друга тема тя коментира „войната на Русия срещу Украйна“. „Новият 20-и пакет от санкции, който ние подкрепяме, на този етап е блокиран от Словакия и Унгария. Войната в Украйна беше много сериозна тема за обсъждане между всички нас“, разясни служебният външен министър, носейки украинското знаме на ревера си.

Нейнски заяви, че България в момента е в процес на подготовка на изпращането на електрически трансформатори и уреди, които ще могат да подпомогнат населението на Украйна. И сподели, че за Европа подкрепата на Украйна е въпрос на европейската сигурност. Тя заяви, че подготвя посещение в Украйна.

Надежда Нейнски сподели, че България подкрепя мира за Газа.