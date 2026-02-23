Все повече българи започват да използват мобилно банкиране

Ръст в използването на мобилно банкиране от българите отчита национално представително проучване на „Алфа Рисърч“, проведено по поръчка на „БОРИКА“ АД в периода 20 - 31 януари тази година, съобщават от оператора.

Според данните в началото на 2026 г. 58% от пълнолетните българи ползват мобилно банково приложение. Това са около 3 130 000 души, от които активно ползващите са 2 200 000, а за 18 месеца пазарът е нараснал с над 430 000 нови потребители.

Проучването показва също, че blink е масово разпознаваем бранд, свързан с незабавните плащания - 45% от пълнолетните българи го познават.

Според данните информираните какво представлява услугата blink P2P - незабавни плащания по мобилен номер, са се удвоили за период от седем месеца (юли 2024 - февруари 2025 г.). Посочва се, че това е пряк ефект от добавянето на нови банки партньори, нови услуги в портфолиото на услугата и национални кампании за популяризирането им. Данните показват и ръст на потребителите на услугата - активните потребители на blink P2P - тези, които нареждат и получават преводи по мобилен номер, са нараснали от 12% през юли 2024 г. на 22 процента през януари 2026 г. Ако в предишен период активните потребители на blink са били концентрирани в столицата и областните градове, то през 2025-2026 г. услугата се ползва и от жители на по-малки населени места. Резултатите показват още, че 70% от потребителите на мобилно банкиране вече познават поне една услуга от екосистемата blink.

По данни на „БОРИКА“ АД за 2025 г. най-динамичният сегмент от всички банкови плащания са незабавните преводи. Те отбелязват ръст от 69% и достигат 38,3 млн. броя, а стойността им нараства с 87% и достига 35,3 млрд. евро. Данните показват, че незабавните преводи вече не са нишова услуга - потребителите ги възприемат като ежедневна необходимост, отбелязват от оператора.

По данни на „Национална картова и платежна схема“ чрез услугата незабавни blink P2P преводи по мобилен номер за физически лица през 2025 г. са направени 2,7 млн. превода, което е ръст от 98%, а обемът им е на стойност 424 млн. евро, отбелязвайки увеличение от 125% на годишна база. Средната стойност на blink превод по мобилен номер достига 154 евро. Услугата се предлага от девет банки и доставчици на платежни услуги в страната.