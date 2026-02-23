Брюксел в шок: Унгария блокира огромен заем за Украйна в навечерието на годишнината от войната

На прага на четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, Европейският съюз е изправен пред институционален застой, след като Унгария блокира както извънреден заем за Киев в размер на 90 милиарда евро, така и нов кръг санкции срещу Москва. Последователните вето решения ефективно спряха процеса по вземане на решения в Съюза относно Украйна, които се очакваше да бъдат финализирани тази седмица.

Ходът на Будапеща е свързан със спор около транзита на петрол по тръбопровода „Дружба“. Инфраструктурата бе наскоро повредена при атака, която се приписва на Русия, но Унгария обвини Украйна за прекъсването на доставките, обвинявайки Киев в политически натиск. Премиерът Виктор Орбан обяви три ответни мерки: спиране на износа на дизел за Украйна и налагане на вето върху финансовата помощ и 20-ия кръг санкции. Той сигнализира, че нормалното сътрудничество ще бъде възобновено след възстановяване на потоците от петрол.

Киев нарече обвиненията "изнудване", посочвайки, че ремонтните дейности продължават въпреки продължаващите ракетни заплахи, и е предложил алтернативни маршрути за доставки на петрол към Централна Европа. Ескалиращият конфликт оставя Брюксел с трудната задача да балансира между осигуряване на енергийни доставки за държавите членки и предоставяне на спешна подкрепа за Украйна, за да устои на войната.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас призова да се отдели спорът за петролния транзит от решенията за санкции и финансовата помощ, като предложи обсъждане на мотивите на Унгария и възможните пътища напред. Тя обаче призна, че приемането на санкционния пакет е малко вероятно в понеделник поради силната опозиция от Будапеща. Европейската комисия се надяваше да одобри мерките – включително пълна забрана на руски петролни танкери – преди 24 февруари.

Няколко държави членки изразиха разочарование. Министърът на външните работи на Швеция определи забавянето като срамно и вредно, докато Франция и Естония подчертаха, че ангажиментите трябва да се спазват и не виждат основание за блокирането. Кризисна среща е насрочена за сряда, като Хърватия – чийто адриатически тръбопровод може да послужи като алтернатива – ще участва.

Ветото върху заема от 90 милиарда евро предизвика особена критика, тъй като Европейският парламент и лидерите на ЕС вече бяха одобрили помощта на срещата през декември. Тогава Унгария успя да договори пълно освобождаване от финансово участие, заедно със Словакия и Чехия. Въпреки това Будапеща сега промени позицията си. Словакия също е спряла износа на дизел за Украйна.

Киев предупреди, че ще се нуждае от допълнително финансиране още през април, особено след спирането на американската помощ след преизбирането на президента Доналд Тръмп. Действията на Унгария допълнително усложняват ситуацията предвид вътрешнополитическия контекст на Орбан, като парламентарните избори в страната са насрочени за 12 април, а опозицията към Брюксел и Киев е централна тема в кампанията му.

Напрежението в Брюксел ескалира, след като унгарският външен министър Петер Сиярто влезе в спор с украински журналисти. Отговаряйки на обвиненията, че Унгария наказва Украйна в сурова зима, Сиярто отхвърли твърденията за враждебност и вместо това обвини Украйна в антиунгарска политика през годините. Той защити продължаващите покупки на руска енергия като суверенно решение, отхвърляйки предположенията, че тези доставки подкрепят косвено войната на Русия.

Европейската комисия подчертава, че тръбопроводът „Дружба“ е бил повреден при руска атака в края на януари и уточни, че Унгария не е изправена пред непосредствена енергийна криза. В същото време се припомня, че Украйна остава в критична ситуация. В момента Унгария и Словакия са единствените държави от ЕС, които продължават да внасят значителни количества руски петрол, въпреки ангажимента на блока да премахне зависимостта от руски изкопаеми горива до 2027 г.

Тъй като за приемане на нови санкции и мобилизиране на бюджетни средства за заема е необходимо единодушие, задънена улица подчертава крехкостта на европейското единство в ключов момент на войната.