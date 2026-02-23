МС ще отпусне 65 милиона евро за изборите

Очаква се МС да отпусне 65 милиона евро за изборите на 19 април. Това стана ясно от думите на служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.

"Пред нас стои задача, която е едновременно проста и трудна. Проста, защото всички знаем какво трябва да направим и трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат, отново излишни разходи и аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество, но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция. В легитимността на властта доверието между гражданите и институциите правото на всеки българин, независимо къде се намира, е да бъде чут. Тези 65 милиона евро не са за властта и партиите. Те са за процеса, за възнагражденията на членовете на изборните комисии, хората, от които ще изискваме да отчитат всеки глас, за разяснителната кампания на ЦИК и обучението на комисиите, защото не може вотът да бъде поверен на хора, които не са грамотни или които не могат да различат валидна от невалидна бюлетина", каза служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.

По думите му през последните години е станало ясно, че редът и правилата в изборния ден не са даденост.

„През последните избори, ако не бяха камерите, една цяла партия щеше да остане извън българския парламент. И не на последно място за да разкрием секции в чужбина, колкото и неприятно да е това за някои. Можем да пестим от администрация, можем да оптимизираме разходи, но не можем да си позволим да пестим от демокрация. Нашата работа днес е само да осигурим средствата, но и да го направим с уважение към всеки данъкоплатец“, заяви Гюров.