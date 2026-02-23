  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +8 / +11
Варна: +7 / +9
Сандански: +8 / +10
Русе: +3 / +4
Добрич: +5 / +6
Видин: +8 / +9
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +6 / +8

ГДБОП разкри работилница за фалшиви документи

  • Сподели в:
  • Viber
ГДБОП разкри работилница за фалшиви документи
A A+ A++ A

Служители на ГДБОП разкриха работилница за неистински официални документи - дипломи за висше и средно образование, различни удостоверения, сертификати и др.

При извършените действия по разследването са открити множество празни бланки, заготовки, печати на различни университети, училища, нотариуси и частни фирми, както и материали и специализирана техника за дигитален печат.

Работилницата е била разположена в сградата на бивш индустриален обект. Помещението е било наето и прикрито между други фирми, извършващи легална дейност.

Специализираната операция е проведена в условията на неотложност на 20 февруари 2026 г в София. Материалите са докладвани на Софийската районна прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Мъж, свързан с изготвянето на документите, е задържан за 24 часа. С постановление на наблюдаващия прокурор оставането му в ареста е продължено до 72 часа.

Повдигнато му е обвинение за престъпление по чл. 308, ал. 7 НК.

#ГДБОП

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите