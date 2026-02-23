Андрей Гюров: Изборите не са разход, те са инвестиция

Изборите не са разход, те са инвестиция. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на Министерски съвет.

Провеждането на изборите служебният министър-председател определи като едновременно проста и трудна задача.

„Много хора ще кажат отново излишни разходи и аз ги разбирам. Истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция“, каза Гюров и съобщи, че предстои Министерски съвет да гласува 65 млн. евро за изборния процес и вота на 19 април.