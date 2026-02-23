Германските туристи осигуряваха дълъг сезон, трудно ще бъдат компенсирани

Германските туристи традиционно осигуряват дълъг сезон във Варна - от началото на май до края на септември, а понякога и до средата на октомври. Именно тази продължителност трудно може да бъде компенсирана от други пазари, след като авиокомпания реши да спре чартърните си полети заради нерентабилност.

Това каза в предаването на Радио Варна "Новият ден" председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.

Решението за спиране на полетите не просто не изненадва сектора, а го шокира, категоричен е Грошев. Обявяването му в края на ноември идва в момент, когато голяма част от капацитетите за следващия сезон вече са договорени. Според него намирането на алтернативни превозвачи в този етап е практически невъзможно.

Ти припомни, че германският пазар в някои години в отчитал двуцифрен ръст още в ранните записвания. На този фон загубата на авиокапацитет, който е формирал около една трета от чартърния трафик, ще се отрази осезаемо върху сезона, смята той.

Въпреки че има частични опити за компенсиране с ограничен брой допълнителни полети, експертът е категоричен, че негативният ефект ще бъде сериозен.

Очакванията са част от спада да бъде ограничен чрез активизиране на туристопотока от Румъния, Полша и Чехия, но тези пазари не предлагат същата сезонна устойчивост. Манталитетът на клиентите е различен -дори при много добри оферти те не са склонни да пътуват извън активния летен период, каза Грошев.