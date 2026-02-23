Българче предизвика фурор в "Гласът на Германия"

Десетгодишната Даная от Кюстендил предизвика истински фурор по време на участието си в популярния музикален формат "Гласът на Германия". Българското дете демонстрира изключителен вокален талант и сценично присъствие, които очароваха както авторитетното жури, така и публиката в залата.

Безупречно изпълнение на "Алилуя"

Младата певица избра да се представи с една от най-трудните и емоционални класики – "Алилуя" на Ленард Коен. С чистата си интонация, широкия вокален диапазон и зрялата си емоционалност, Даная накара треньорите в шоуто да обърнат столовете си почти мигновено в знак на одобрение. Публиката реагира също толкова бурно, подкрепяйки българското дете с продължителни аплодисменти.

Музиката присъства в живота на талантливото момиче от най-ранна детска възраст. Основно влияние за нейното развитие оказват майка ѝ и нейната по-голяма сестра, които пеят в църковен хор.

"Така че за мен беше напълно естествено също да започна да пея. И пея навсякъде – в църквата, в училищния хор и на уроците по китара и цигулка", разказа Даная, цитирана от германското музикално издание Schlagerpuls.

Вяра и музикални вдъхновения

Младата изпълнителка сподели и личната причина да избере точно това произведение за най-важното си представяне до момента.

"Защото тази песен има голямо значение за мен. Вярвам в Исус и песента е свързана с моята вяра", допълни Даная.

Момичето от Кюстендил черпи вдъхновение от световни звезди с мощни гласове като Уитни Хюстън, Майкъл Джаксън, Марая Кери и Селин Дион. Въпреки крехката си възраст, тя отдавна мечтае за голямата сцена и не изпитва страх от светлините на прожекторите. Според нея липсата на притеснение се дължи на малък ритуал, който спазва стриктно преди всяка изява.

"Преди да изляза на сцената, се моля – това ми дава сила. А също така винаги изяждам една лъжица мед", разкри талантливото дете.

Очаква се участието ѝ в телевизионния формат да отвори нови врати пред музикалното ѝ развитие в Европа.