Асен Василев призова Радев да подкрепи протест срещу Сарафов

Най-накрая имаме правосъден министър, който остро постави въпроса за отстраняването на незаконния главен прокурор Сарафов от поста му. Това каза на брифинг председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

По този повод вече се организира протест в сряда от "Правосъдие за всеки" – призоваваме всички български граждани да излязат на този протест, за да може, както свалихме правителството, сега да свалим Сарафов – имаме шанс. Надявам се и г-н Румен Радев също да подкрепи протеста и да покаже, че и с действия, а не само с думи ще се бори срещу Борисов и Пеевски, заяви Василев.

Попитан за коментар на думите на лидера на Бойко Борисов от днес, който определи служебното правителство като правителство на "Продължаваме промяната-Демократична България, Доган и Радев", съпредседателят на "Продължаваме промяната" посочи: С радините вълнения на г-н Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве, ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува под страх