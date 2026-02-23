Атакуваха с камъни сградата на Районния съд във Велинград
Сградата на Районния съд във Велинград е станала обект на вандалска атака в неделя вечерта. Изпочупени са почти всички стъклопакети на прозорците на първия етаж.
Служителите на съда са разбрали за инцидента в понеделник сутринта при пристигането си на работа. Веднага е подаден сигнал до РУ-Велинград, след което полицията е прегледала записите от охранителните камери.
В резултат на разследването е установен извършителят - 21-годишен младеж от село Дорково. По информация на NOVA от разследващите органи, той е бил наскоро осъден за притежание и разпространение на наркотици.
Според данните на разследващите, младежът е нападнал сградата с камъни като акт на „отмъщение“ заради наложената му присъда. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.
