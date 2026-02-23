  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +9
Пловдив: +8 / +11
Варна: +7 / +9
Сандански: +8 / +10
Русе: +3 / +4
Добрич: +5 / +6
Видин: +8 / +9
Плевен: +7 / +11
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +6 / +8

Атакуваха с камъни сградата на Районния съд във Велинград

  • Сподели в:
  • Viber
Атакуваха с камъни сградата на Районния съд във Велинград
A A+ A++ A

Сградата на Районния съд във Велинград е станала обект на вандалска атака в неделя вечерта. Изпочупени са почти всички стъклопакети на прозорците на първия етаж.


Служителите на съда са разбрали за инцидента в понеделник сутринта при пристигането си на работа. Веднага е подаден сигнал до РУ-Велинград, след което полицията е прегледала записите от охранителните камери.

Северна Македония осъди нападението над българското посолство в Скопие

В резултат на разследването е установен извършителят - 21-годишен младеж от село Дорково. По информация на NOVA от разследващите органи, той е бил наскоро осъден за притежание и разпространение на наркотици.

Според данните на разследващите, младежът е нападнал сградата с камъни като акт на „отмъщение“ заради наложената му присъда. Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

#Велинград

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите